Ostritz. In Ostsachsen ist zur Deckung des Bedarfs an Pflegefachkräften ein Modellprojekt gestartet worden. Von 2019 an sollen vietnamesische Fachkräfte die Altenpflege in ostsächsischen Pflegeeinrichtungen unterstützen, teilte die Stiftung Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal am Montag in Ostritz mit. Das Zentrum ist zusammen mit der DPFA Akademiegruppe GmbH (Görlitz) Träger des Projektes. Für die Betreuung und Integration der Vietnamesen würden von Herbst an etwa 20 Mentorinnen und Mentoren qualifiziert. Deren Aufgabe sei es, die ausländischen Pflegekräfte zu unterstützen. epd/nd