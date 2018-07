Die Entscheidung ist gefallen: Der 61 Jahre alte Bela Rethy wird am Sonntag (17 Uhr) das Finale der Fußball-WM kommentieren. Damit hat das ZDF die historische Chance vertan, erstmals eine weibliche WM-Final-Kommentatorin einzusetzen und damit ein wirksames Zeichen gegen die frauenfeindliche Hetze gegen Claudia Neumann zu setzen, die noch das Achtelfinale kommentiert hatte. Stattdessen setzt Deutschlands Fernsehanstalt Nummer zwei bei den wichtigen Finalspielen auf das tradierte Konzept: alt, weiß, männlich. Schade.

China drängt immer mehr in den globalen Fußballmarkt. Die FIFA freut es, gewinnt sie doch Milliarden neue Kunden

