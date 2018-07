Mehrere Graffiti-Sprüher sind am Wochenende festgenommen worden. Bundespolizisten stellten vier junge Sprayer in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Greifswalder Straße, als sie eine abgestellte S-Bahn auf 65 Quadratmetern besprühten, teilte die Polizei mit. Kurz darauf seien in einem benachbarten Park drei Sprayer aus Spanien festgenommen worden. Am Samstagmorgen hätten Polizisten zudem einen Jugendlichen beim Besprühen des Nordbahnhofs aufgegriffen. Gegen die Verdächtigen laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Bereits am Freitagnachmittag besprühten bislang unbekannte Täter eine Wand im S-Bahntunnel zwischen Potsdamer Platz und Anhalter Bahnhof. Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Durch den Polizeieinsatz kam es zu Sperrungen im Zugverkehr. dpa/nd