Kein Autor genießt den unermüdlichen Weltruhm eines William Shakespeare und füllte bis heute noch jeden Saal, dachte sich wohl auch das Gretchen-Hoftheater und wählte für sein diesjähriges Sommer-Hoftheater ab dem 26. Juli das politisch relevante Drama um den Despoten »Richard III«.

Das »Richard-Projekt« unter der Leitung von Burkhard Schmiester will keine museale Bebilderung, will kein historisches Abbild eines Königs aus so alten wie kriegerischen Zeiten in den Hof setzen, sondern sich auf den Fußabdruck konzentrieren, den dieser brutale Machtmensch in unseren Zeiten noch hinterlässt.

Diesen Richard spielt in der Inszenierung von Burkhard Schmiester eine Frau, Friederike Ziegler. Susanna Karina Bauer spielt alle anderen Rollen - den König und die Königin, Bruder Clarence, die Lady Ann, Buckingham und Richmond, vornehmlich also Männerrollen. Es gilt, diese Distanz zur Männerwelt, zu ihren patriarchalen Gewaltimpulsen und Machtfantasien zu durchbrechen - zu einer, wie Bert Brecht es formulierte, Erkenntnis fördernden Verfremdung. nd

