Der kanadische Rapper Drake bricht mit seinem neuen Album »Scorpion« mehrere Rekorde. Sieben seiner neuen Songs befinden sich derzeit in den Top Ten der US-Charts, die Beatles brachten es 1964 auf fünf Lieder gleichzeitig. Das berichtete das US-Musikblatt »Billboard«. Insgesamt hatte der Rapper in seiner Karriere nun schon 31 Top-Ten-Songs in den Charts - das schaffte zuvor als männlicher Sänger nicht einmal Michael Jackson. Berichten zufolge wurde »Scorpion« innerhalb einer Woche mehr als eine Milliarde Mal über Streamingplattformen abgespielt - auch das ein neuer Rekord. Der Musiker aus Toronto hatte das Doppelalbum mit 25 Songs Ende Juni veröffentlicht. dpa/nd