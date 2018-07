Lieberose. Regenschauer haben den Großbrand in der Lieberoser Heide gelöscht. Das Feuer sei seit 8.11 Uhr aus, teilte die Regionalleitstelle Lausitz am Dienstag mit. Nach langer Trockenheit und Hitze regnete es am Morgen. »Der Dauerregen spielt uns super in die Karten«, hieß es. Die Hubschrauber, die aus der Luft löschen sollten, seien abbestellt worden.

Das Feuer war am Sonntag auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen und hatte sich auf rund 80 Hektar erstreckt. Zeitweise hatte es die Überlegung gegeben, schlimmstenfalls ein nahe gelegenes Dorf mit rund 30 Einwohnern zu evakuieren. So weit kam es aber nicht. Seit Sonntag waren 285 Feuerwehrleute und 65 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Auch Hubschrauber der Polizei und der Bundeswehr waren angefordert worden, denn die Flammen konnten nur aus der Luft bekämpft werden. Im Boden wird noch Munition vermutet, die Flächen dürfen deshalb nicht betreten werden. An anderer Stelle der Lieberoser Heide hatte es bereits in der vergangenen Woche gebrannt. dpa/nd