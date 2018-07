Potsdam. 245 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr in Brandenburg das Abitur mit der Bestnote 1,0 bestanden. Das waren rund 2,5 Prozent aller 9731 Absolventen des Schuljahres 2017/18, teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. Vor zwei Jahren hatte der Anteil schon einmal höher gelegen - bei rund 2,7 Prozent. Die landesweite Durchschnittsnote betrug im abgelaufenen Schuljahr wie in den vergangenen Jahren 2,3. Zur Abschlussprüfung waren dieses Mal 10 173 Schülerinnen und Schüler angetreten. 95,7 Prozent haben bestanden. Die besten Absolventen bekamen eine Urkunde von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Auf die Urkunde ist eine Songzeile der Band »Die Ärzte« gedruckt: »Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.« dpa/nd