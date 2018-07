Mestlin. Ein Jahrzehnt ist am 13. Juli vergangen, seit in Mestlin, dem einzigen »sozialistischen Musterdorf« der DDR, der »Verein Denkmal Kultur« gegründet wurde. Seine Aktivisten, die sich in dem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern für den Erhalt des Kulturhauses einsetzen, feiern das zehnjährige Bestehen ihrer Gemeinschaft am Freitag mit einem Konzert. Dazu erwarten »Wenzel & Band« mit dem Programm »Heimweh nach dem Mond« ab 20 Uhr ihr Publikum in jenem Haus. »Zehn Jahre Veranstaltungen, Jugendarbeit, einige Ehrungen und auch zehn Jahre Kampf um Fördermittel haben wir hinter uns«, blickt Vorsitzende Claudia Stauß zurück. Und immer noch liege »ein Riesenberg Arbeit« vor dem Verein. Aber das große Interesse, die zunehmende Besucherzahl und Unterstützung aus verschiedenen Bereichen lassen uns immer noch weiterkämpfen, bekräftigt die engagierte Frau. haju