Knapp zwei Drittel der untersuchten Gerüste auf den Baustellen wiesen demnach Mängel auf, weil etwa der Abstand zum Gebäude zu groß oder das Gerüst nicht ausreichend verankert war. Auch Auffangeinrichtungen wie Netze bei Dacharbeiten würden häufig nicht den Vorschriften entsprechen. In 16 Prozent der Fälle werden Bußgelder fällig. dpa/nd

Düsseldorf. Auf vielen Baustellen in Nordrhein-Westfalen herrschen laut einer aktuellen Untersuchung gravierende Sicherheitsmängel. Bei 70 Prozent der Baustellen seien bei einer Kontrolle Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften festgestellt worden, teilte das NRW-Arbeitsministerium am Dienstag mit. Die Arbeitsschutzverwaltung hatte mehr als 400 Baustellen unter die Lupe genommen, vor allem solche mit hoher Absturzgefährdung wie beim Hochbau oder der Dach- und Fassadensanierung. »Hier kommt es sehr häufig zu schweren oder sogar tödlichen Abstürzen«, hieß es.

