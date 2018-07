Restaurantbesitzer Yorai Feinberg ist zur Zielscheibe von Judenhassern geworden. Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Das ist Antisemitismus pur«, sagt Yorai Feinberg und deutet auf einen Stapel mit Papieren. Auf den DIN-A4-Blättern hat der Gastronom, der das gut laufende israelische Restaurant »Feinberg's« in der Fuggerstraße in Schöneberg betreibt, einige der Hassmails ausgedruckt, die ihn in den letzten Tagen erreicht haben. Sie stammen alle von dem gleichen Absender: Einem gewissen Ludwig Fischer.

Natürlich ist dies nicht der echte Name des Mannes, der dem 36-jährigen Israeli fast täglich wüste Beleidigungen und Drohungen in Form von elektronischen Nachrichten schickt. Doch das Pseudonym des Internettrolls - Ludwig Fischer war ein hochrangiger SA-Führer und von 1939 bis 1945 Gouverneur im besetzten Warschau - ist Programm. In einer Mail vom Montag heißt es etwa: »Du bist am falschen Ort und wir haben eure Holocaust-Lüge satt.« Oder: »Ihr kapiert es nie, ihr spielt ewig die Opfer-Nummer. Verpiss dich du Missgeburt.«

Seit einiger Zeit sch...