Als futuristische Klangmaschine und Synthesizer des Sozialismus gerühmt, ist das Subharchord ein Musikinstrument, welches subharmonische Töne in die Klangerzeugung einbezieht. Der Klangpoet Tomomi Adachi, der Komponist Mark Barden und die Experimentalfilmerin Susann Maria Hempel stellen am 11. Juli eigene Arbeiten vor, bei denen das Subharchord im Mittelpunkt steht. nd

11. Juli, 20 Uhr, Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Tiergarten