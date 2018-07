Was soll das sein

Potsdam. Das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen verlangen vom Tagebaubetreiber Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) Nachbesserungen bei einem Konzept zu den Folgekosten der Braunkohleförderung. Das teilte das brandenburgische Wirtschaftsministerium in Potsdam am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Leag überarbeite derzeit entsprechende Konzepte, hieß es. Details wurden allerdings nicht genannt. Es gehe um ein Konzept zur Finanzierung der Wiederherstellung der vom Bergbau in Anspruch genommenen Oberflächen. Das schließe infrastrukturelle, wasserrechtliche, naturschutzrechtliche, ökologische und sonstige Nachsorgeverpflichtungen ein. dpa/nd