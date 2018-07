Roskow. Eine 16-Jährige ist nahe der Ortschaft Roskow (Potsdam-Mittelmark) bei einem Verkehrsunfall aus dem Auto geschleudert worden und ums Leben gekommen. Der 20 Jahre alte Fahrer des Pkw war betrunken und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Mädchen erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Das Auto war in der Nacht auf der Landstraße kurz nach dem Ortseingang Roskow in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. dpa/nd