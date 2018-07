Tel Aviv. Israel hat nach Angaben der Armee mit einer Abwehrrakete eine Drohne im Norden des Landes abgeschossen. Die Drohne sei aus Syrien gekommen, teilte die Armee am Mittwoch mit. Angesichts der instabilen Lage im syrischen Grenzgebiet hatte die israelische Armee zuletzt weitere Truppen auf die Golanhöhen verlegt. Israel hatte die syrischen Golanhöhen 1967 erobert und später trotz entgegenstehender UN-Beschlüsse annektiert. dpa/nd

