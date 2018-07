London. Großbritannien will Facebook wegen des Skandals um die Weitergabe von Nutzerinformationen durch die Datenanalysefirma Cambridge mit einer Strafe von 500 000 Pfund (565 000 Euro) belegen. Das Onlinenetzwerk habe die Nutzerdaten nicht geschützt und damit gegen das Gesetz verstoßen, teilte die britische Datenschutzbehörde ICO mit. Überdies habe es keine Transparenz gegeben, wie die Daten an Dritte gelangt seien. Ziel der Strafankündigung sei es, »Veränderungen zu erzielen und Vertrauen in unser demokratisches System wiederherzustellen«, sagte ICO-Chefin Elizabeth Denham. AFP/nd