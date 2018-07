Halle. Bauherren in Sachsen-Anhalt mussten im Mai tiefer in die Tasche greifen als noch ein Jahr zuvor. Durchschnittlich 4 Prozent wurden Bauleistungen im Wohnungsbau im Vergleich zum Mai 2017 teurer, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Besonders stark fiel die Preissteigerung im Gerüstbau mit einem Plus von zehn Prozent aus, Erdarbeiten wurden um 5,7 und Leistungen im Zimmerer- und Holzbau um 5,3 Prozent teurer. Im Ausbau legten die Preise für die Wärmedämmung um 5,6 Prozent und für Elektroarbeiten um 5,2 Prozent zu. dpa/nd