Mainz. Das richtige Verhalten bei einem Kreislaufstillstand wird künftig bereits in der Schule vermittelt. 15 Lehrer nahmen dazu im vergangenen Monat an einem Kurs im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße teil, wie das Bildungsministerium auf eine parlamentarische Anfrage aus der CDU-Fraktion mitteilte. dpa/nd