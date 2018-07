Foto: Leipzig. Die Leuchtreklame mit dem Goethe-Zitat »Mein Leipzig lob’ ich mir« kehrt zurück: Als erstes wurde der Teil, der Gäste »Willkommen in Leipzig« heißt, auf dem Dach eines Leipziger Einkaufszentrums montiert. In den nächsten Wochen sollen die Willkommensgrüße in Englisch, Russisch und Französisch folgen, zum Schluss dann der Goethe-Spruch. Die Installation war ursprünglich an einem Wohnhaus angebracht. Dieses wurde jedoch abgerissen, an seiner Stelle wurde das Einkaufszentrum gebaut. dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas