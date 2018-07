Der französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso setzt durch den Finaleinzug seiner Mannschaft eine Serie des FC Bayern München fort: Seit 1982 war der Rekordmeister bei jeder WM mindestens mit einem Spieler im Endspiel vertreten. 1982, 1986, 1990, 2002 und 2014 stand das deutsche Team mit Münchner Spielern im Endspiel. In den anderen Fällen hießen die Bayern-Profis im Finale Jorginho (1994 mit Brasilien), Bixente Lizarazu (1998 mit Frankreich), Willy Sagnol (2006 mit Frankreich) und Arjen Robben (2010 mit den Niederlanden).

