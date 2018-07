Die Aktie von Juventus Turin hat fast zeitgleich mit dem Wechsel von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zum italienischen Meister ein Jahreshoch erreicht. Das Papier stieg um 5,71 Prozent auf 0,9 Euro. Seit Ende Juni die Gerüchte um einen Wechsel konkreter geworden waren, stieg die Aktie gar um 37,5 Prozent. Juventus zahlt insgesamt 112 Millionen Euro für Ronaldo. Die Agnelli-Familie, die den Klub kontrolliert, ist auch größter Fiat-Aktionär. Aus Protest gegen die hohe Summe wollen Werksarbeiter nun drei Tage streiken. nd

