Ein Video kursiert, auf dem ein Mann mit einem kleinen Kind auf dem Arm einen Stier bekämpft. Einen »Voll-Idioten« nennt »Bild« den Torero. Die Zeitung enthüllt, was der Stierkampf auf einer Azoreninsel und was der Bindestrich in Zeitungsredaktionen anrichtet. Infiziert von Malle-Jens, Clooney-Crash, Lewandowski-Wende, England-Training, Karius-Video, Thailand-Kicker, Ronaldo-Trikot, Ronaldo-Ablöse, Ronaldo-Hammer und Hammer-Transfer, verabreichen die Feuilletons hilflos Gegengift in Form von Da-Sein, Wohl-Stand und Nach-Denken; Wörtern, die mit Doppelt- und Dreifachbedeutungen schwanger gehen. Doch einem Virus gleich breitet sich der Bindestrich aus und befällt Final-Einzug, Elite-Polizisten, Gummi-Hahn, Mega-Deal, Super-Star, Top-Themen, Schleuser-Verdacht, Autobahn-Helden, Tribünen-Party, Jahrhundert-Geschäft, Reporter-Team, Allergie-Schock und Rocker-Wohnungen. Und jetzt: Voll-Idiot. Ist das Dumm-Heit, Wahn-Sinn oder --- rst