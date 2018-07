Was soll das sein

Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten haben sich nach erbittertem Streit um die Verteidigungsausgaben am Mittwoch in Brüssel auf eine Gipfelerklärung geeinigt. In dem Text wird keine Lösung für die vor allem zwischen Deutschland und den USA ausgetragene Auseinandersetzung aufgezeigt. Die 29 NATO-Staaten bekräftigen lediglich ihr »uneingeschränktes Bekenntnis« zu dem sogenannten Zwei-Prozent-Ziel bei Rüstungsausgaben aus dem Jahr 2014.

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland erst scharf attackiert und dann in höchsten Tönen gelobt. »Wir haben ein hervorragendes Verhältnis«, sagte er nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie habe »herausragenden Erfolg«, betonte er, ohne zu verraten, was er genau damit meint. Die US-Demokraten haben das Verhalten von Trump gegenüber Deutschland als »peinlich« bezeichnet. dpa/nd Seiten 4 und 7