Die Hoffnungen der Tourorganisatoren auf eine abwechslungsreiche fünfte Etappe haben sich erfüllt. Der gesamte Tagesabschnitt am Mittwoch war von vielen Ausreißversuchen geprägt, und die reinen Sprinter hatten diesmal im Gegensatz zu den vorherigen Tagen keine Chance, das Feld mit ihren Mannschaften zusammenzuhalten. Marcel Kittel, Fernando Gaviria und Mark Cavendish fielen früh zurück und spielten im Finale in Quimper keine Rolle.

Den knapp ein Kilometer langen Schlussanstieg meisterte dann der Weltmeister Peter Sagan am besten. Der Slowake vom deutschen Bora-Team holte sich damit seinen zweiten Etappensieg in diesem Jahr. Das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung verteidigte der Tagessiebte Greg Van Avermaet aus Belgien vor seinem US-Teamkollegen Tejay van Garderen. ok