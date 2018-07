Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Terrorismus hat sich eine besondere Form des Rassismus immer deutlicher auch in den Institutionen festgesetzt. Dies ist der Befund einer kritischen Dokumentation zahlreicher Fälle auf der Grundlage einer jahrzehntelangen Anwaltspraxis. Eine wesentliche Rolle spielt der »institutionelle Rassismus« in der heute vorherrschenden Form antimuslimischer Ressentiments, die nicht nur am rechten Rand, sondern auch in der politischen Klasse und in der Mitte der Gesellschaft wuchern. Brandanschläge, Todesdrohungen und Gewalttaten sind nur die sichtbaren Zeichen einer gefährlichen Entwicklung, die unsere Demokratie augenscheinlich nimmt.

Der Menschenrechtsanwalt Eberhard Schultz streitet seit vier Jahrzehnten gegen Unmenschlichkeit, Ausländerhass und Rassismus in Deutschland. Sein neues Buch »Feindbild Islam und Institutioneller Rassismus« stellt der Jurist am Donnerstag einem interessierten und diskussionsfreudigem Publikum vor. nd

12. Juli, 19 Uhr, Ladengalerie »Junge Welt«, Torstraße 6, Mitte.