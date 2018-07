Eine Sensation wie diese gebe es in der Welt der Livekonzerte so gut wie nie anzukündigen, freuen sich die Veranstalter: Burt Bacharach, der sogenannte King of Easy Listening, gibt am Samstag (14.7.) sein erstes Deutschland-Konzert. Er tritt zwei Monate nach seinem 90. Geburtstag im Berliner Admiralspalast auf. Begleitet wird der US-Amerikaner von einem Orchester.

Bacharach gilt als einer der erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er schrieb viele Songs, die berühmt wurden durch Interpreten wie Aretha Franklin, Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tony Bennett und Frank Sinatra. Zu seinen Hits gehören »I say a little prayer« und »That’s what friends are for«.

In einem Interview für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« offenbarte Bacharach jüngst, von deutscher Seite bislang nicht eingeladen worden zu sein. Und er bekannte zudem freimütig: »Ich freue mich sehr auf Berlin!« dpa/nd