Die Polizei hat eine umfangreiche Suchaktion zur Identifizierung des seit vier Monaten im Koma liegenden Joggers am Mittwoch nicht fortgesetzt. Angesichts der aktuellen Einsatzlage sei das nicht möglich, sagte ein Polizeisprecher. Eine Fortsetzung der Suchaktion sei auch nicht vorgesehen. Am Dienstag hatte die Polizei ausprobiert, ob ein Schlüssel des Mannes, den seit vier Monaten zu Türen von Häusern in der Umgebung des Volksparks Wilmersdorf passen. dpa/nd