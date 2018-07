Für die entsprechende Einstufung sind die Landesregierungen zuständig. Allerdings soll, wie auch bisher schon geplant, die Miete nach einer Modernisierung um maximal drei Euro pro Quadratmeter in sechs Jahren steigen.

Im Anfang Juni von Barley präsentierten Entwurf sollten von dieser Regelung noch alle Mieter profitieren. Die Union kritisierte, dass Barley die sogenannte Modernisierungsumlage deutschlandweit senken wollte und nicht nur in Mietpreisbremsen-Gebieten. Künftig würde die begrenzte Umlage nur noch für Gebiete greifen, »in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist«.

Heftige Kritik der Opposition am Innenminister nach Suizid eines abgeschobenen Afghanen / Bundestagsvizepräsident Oppermann: »Damit macht man keine Späße«

Beamter der Berliner Kriminalpolizei verschickte SMS in rechtsradikalem Jargon an seinen Vorgesetzten

Italienischer Innenminister fordert Inhaftierung / Proteste gegen Salvinis Politik in Rom

