Ingelheim. Ein Koffer mit über 100 Schlüsseln ist vom Parkplatz eines Betriebes in Ingelheim (Rheinland-Pfalz) gestohlen worden und gibt der Polizei nun Rätsel auf. Ein Mitarbeiter habe den Aktenkoffer beim Verlassen des Betriebes versehentlich stehen lassen, teilten die Beamten mit. Erst Stunden später bemerkte er seinen Fehler, der Koffer war inzwischen aber schon verschwunden. Wofür die Schlüssel passen, sagte die Polizei mit Blick auf die Ermittlungen nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen. dpa/nd

