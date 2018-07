Wustermark. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Bauarbeiter am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Elstal (Havelland) ums Leben gekommen. Der Mann sollte mit einem Kollegen ein Gebäude entkernen, teilte die Polizeidirektion West mit. Dabei stürzte eine Wand auf ihn. Er wurde unter dem Schutt begraben. Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Bauarbeiter nicht gerettet werden. Er starb noch am Unfallort. dpa/nd