Berlin. Immer mehr Flugreisende wenden sich mit Beschwerden an die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP). Laut SÖP-Halbjahresbilanz gingen in den ersten sechs Monaten des Jahres knapp 9600 Anträge auf Streitschlichtung ein - 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vier von fünf Schlichtungsanträgen kamen von Flugreisenden. Bei Bahnreisen lagen die Anträge mit 1473 um 15 Prozent über dem Vorjahresniveau, bei Fernbussen unverändert bei gut 200. AFP/nd

