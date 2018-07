Was Perus Stürmer Paolo Guerrero wohl gerade peinlicher ist? Das Vorrundenaus oder sein Dopingverfahren, das Kontrolleure in aller Welt auf die Palme bringt, weil mit ihm ausgerechnet ein Fußballstar mitten im Verfahren einen WM-Start genehmigt bekam? Vielleicht ist es aber auch der Fakt, dass den Peruanern all das egal ist. Sie ehren Guerrero und Nationaltrainer Ricardo Gareca in Lima nun mit Statuen. Die Stadt und private Firmen spendeten 6000 US-Dollar für die aus Fieberglas bestehenden Goldfiguren. nd

Fotos: imago/Marco Iacobucci, Kyodo, dpa/Vít Šimánek