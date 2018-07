»I went to see England, but England’s lost« (Ich kam um England zusehen, aber England ist verloren), sang Rolling Stone Mick Jagger - schon vergangenes Jahr. Dass er zur 1:2-Niederlage seiner Landsleute gegen Kroatien tatsächlich im Stadion saß, bestätigte für viele aber einen Aberglauben: Jagger bringt Fußballern Pech. Schon bei den Turnieren 2010 und 2014 verlor immer das Team, das Jagger anfeuerte - ob im Stadion oder per Twitter. Meist traf es England. Dieses Pech - und sein Frust über den Brexit - bewegten ihn dann zum Titel »England Lost«.