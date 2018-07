Was soll das sein

Auf der sechsten Etappe nahmen die großen Tourfavoriten erstmals das direkte Duell miteinander auf. Die zweimal zu bewältigende Schlusssteigung an der Mûr-de-Bretagne zeigte dabei, wer von ihnen schon in der ersten Woche der Tour de France seine Topform erreicht hat: der Ire Daniel Martin.

Der Kapitän vom UAE Team Emirates setzte sich gut einen Kilometer vor dem Ziel mit einem mutigen Antritt von der Kletterkonkurrenz ab und rettete am Ende eine Sekunde Vorsprung auf den Franzosen Pierre Latour. Der ehemalige Spanienrundfahrtsieger Alejandro Valverde wurde mit drei Sekunden Rückstand Dritter. Titelverteidiger Chris Froome aus Großbritannien verlor acht Sekunden an der Bretonischen Mauer, der von einem Defekt betroffene Niederländer Tom Dumoulin sogar 53 Sekunden. Der belgische Klassikerspezialist Greg van Avermaet verteidigte seine Gesamtführung. ok