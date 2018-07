Der Sommer verspricht, nach kurzer nasser Unterbrechung, heiß und trocken zu bleiben - beste Voraussetzung für die Festivalsaison. Ein Blick auf das Programm verspricht vor allem viel Abwechslung: Am Samstag (14. Juli) feiert das Festival »Down by the River« zehnjähriges Jubiläum im ://about blank mit abseitiger Gitarrenmusik. Vom 27. Juli bis 18. August lädt das Haus der Kulturen der Welt auf die Dachterrasse an die Spree, um bei »Wassermusik« das Pop-Wunderland Großbritannien zu feiern. Livemusik am Badesee bietet das Festival »By the Lake« im Strandbad Weißensee am 4. August. Nachwuchskünstler, Branchenvertreter und Musikfans treffen sich vom 15. bis 17. August in der Kulturbrauerei beim Pop-Kultur-Festival. Avantgarde-Klubmusik vor beeindruckender Kulisse gibt es vom 22. bis 26. August bei »Berlin Atonal« im ehemaligen Heizkraftwerk Mitte. dpa/nd