Jetzt eröffnet am 13. Juli die Streetart-Ausstellung auf dem Areal des ehemaligen Busbahnhofs der BVG. Der Eintritt im Ausstellungsbetrieb ist täglich von 11 bis 18 Uhr frei. Bei Abendveranstaltungen kann es vorkommen, dass ein Eintritt erhoben wird. Ab dem 16. Juli soll es auf dem Areal auch Führungen geben. nd

Das Künstlerdorf »Home Town Berlin« befindet sich direkt am Bahnhof Zoo. Auf über 4500 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden eine Vielzahl Streetart- und Urban-Art-Künstler*innen das Kunstprojekt mit Leben füllen. Hinter dem Projekt steht Wandelism, ein Kollektiv, das sich für Kunst und Kultur in Berlin durch Zwischennutzung und Kooperationen einsetzt. Die feierliche Eröffnung fand bereits im Juni statt.

