Entspannt auf dem Großen Stechlinsee Foto: Ekkehart Eichler

Seen, Seen und nochmals Seen - schon beim Blick auf die Karte wird einem blau vor Augen. Ein Gemälde voller Tupfer und Muster, das in der letzten Eiszeit entstanden ist. Ein Flickenteppich aus Hunderten Gewässern, der jedwede Sehnsucht nach Seen stillt - die Rede ist vom Ruppiner Land in Brandenburg, nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

Hier wollen auch wir Landeier einmal auf große Fahrt gehen. Mit einem Hausboot von Rheinsberg nach Lindow schippern; dabei in acht Tagen einen fast kompletten Kreis fahren. Dieser Törn führt auch zu manch kulturellem Schatz in der Region.

Rheinsberg zum Beispiel: Bevor es an Bord geht, steht das legendäre Schloss auf dem Plan. In dem Barockjuwel am Grienericksees genoss Friedrich II. als Kronprinz die glücklichsten Jahre seines Lebens. Später schwärmte Theodor Fontane von der herrlichen Lage, auch Kurt Tucholsky war hin und weg - nachzulesen in »Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte«....