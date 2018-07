Imoan Kinshasa im Dirndl Foto: privat

Donnerstagabend wird der Facebook-Account von Imoan Kinshasa zum zweiten Mal gesperrt. Sie schrieb in einem Post, wie sie am vergangenen Wochenende auf dem Weinfest in Traiskirchen in der Nähe von Wien rassistisch beleidigt wurde. Eine Gruppe Jugendlicher habe ihr hinterhergerufen »Jetzt hab ich alles gesehen, ein Neger im Dirndl«, berichtet die gebürtige Bayerin in dem sozialen Netzwerk. Zunächst wird der Post von Facebook gelöscht, später wird ihr Account sogar gesperrt. Kinshasas Geschichte wird dennoch publik.

Via Facebook kommt eine Nachricht vom Traiskirchner Bürgermeister. Foto: Screenshot

Anstoß hätten die Gäste auf dem Weinfest daran genommen, dass die junge Frau schwarz ist und ein Dirndl trägt. Kinshasa berichtet anschaulich: »Ich höre die Leute reden. 'Eine schwarze im Dirndl!'. Augenpaare blicken mich verwirrt, böse oder belustigt an. An den Nachbartischen wird geredet und gestarrt. Wir holen essen, nein auch da keine 2 Minuten Ruhe. Ich kann keinen Schritt machen ohne das Gerede und Gelächter zu hören. Ich fühle mich wie eine Aussätzige. Beobachtet und exponiert.« Sie fühle sich ihrer eigenen Kultur beraubt. Als Kind war sie Mitglied im Trachtenverein und stolz auf die Dirndl, die ihre Oma ihr genäht hat.

Kinshasa findet, dass 2018 dunkelhäutige Menschen keine Attraktion mehr sein sollten. Gegenüber »nd« sagt sie, Alltagsrassismus sei sie gewöhnt. »Angestarrt werden, evaluiert werden, gar nicht oder unfreundlich bedient werden. Es ist einfach erniedrigend.« Die Situation in Traiskirchen habe das Fass für sie aber zum Überlaufen gebracht. Deshalb habe sie sich ihre Erfahrung in Traiskirchen von der Seele schreiben müssen.

Die Resonanz und Anteilnahme auf ihren Facebook-Beitrag ist groß. Als ihr ursprünglicher Post gelöscht wird, haben ihn laut Kinshasa bereits 5000 Menschen geteilt und mehr als doppelt so viele mit einem Like oder Empörung reagiert. Mit der Löschung durch Facebook werden automatisch auch alle Kommentare und Interaktionen gelöscht. Als Kinshasa das kommentiert, wird auch dieser Post von Facebook gelöscht und ihr Account zunächst 24 Stunden lang gesperrt. Nach einer erneuten Sperre richtete sie für ihren Post einen eigenen Blog ein.

Der Fall schlägt in Österreich hohe Wellen. Die Zeitschrift »Die Wienerin« schreibt: »Facebook löscht wichtigstes Posting über Alltagsrassismus in Österreich.« Auf Nachfrage des »nd« zeigt sich Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V. über die Sperre durch Facebook verwundert. Der Verein, aber auch die einzelnen Mitglieder, hätten bislang keine Probleme, auf der Plattform über Rassismus zu berichten.

Der Account von Kinshasa ist inzwischen wieder freigeschaltet. Eine Stellungnahme des sozialen Netzwerkes gibt es bislang nicht. Dafür hat sich der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, für das Verhalten der Gäste des Weinfestes entschuldigt und schreibt: »Liebe Imoan, es tut mir unendlich leid, dass du in meiner Stadt so behandelt wurdest.« Außerdem lädt er sie zu einem weiteren Besuch nach Traiskirchen ein, um »seine« Stadt erneut kennenzulernen.