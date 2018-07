Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Meg Ryan wird beim Filmfestival Locarno für ihren Beitrag zur Filmgeschichte mit dem Leopard Club Award geehrt. Die Veranstalter nannten als Beispiele unter anderem die Welterfolge »Harry und Sally« (1989), »Schlaflos in Seattle« (1993) und »E-Mail für Dich« (1998). Ryan habe sie mit ihrer geistreichen Interpretation, die Schönheit und Ironie einmalig verbinde, zu Kultfilmen gemacht, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Im vergangenen Jahr erhielt Adrien Brody (»Der Pianist«) den Preis. Das Locarno-Filmfestival ist eines der ältesten Filmfestivals der Welt. Es findet vom 1. bis 11. August in Locarno in der Schweiz statt. Hauptpreis ist der »Goldene Leopard«. Im vergangenen Jahr ging er an den Chinesen Wang Bing für seine Dokumentation »Mrs. Fang«. dpa/nd