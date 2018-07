Düsseldorf. An Nordrhein-Westfalens Schulen fällt nach Einschätzung von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mindestens jede zwanzigste Unterrichtsstunde ersatzlos aus. »Alles unter fünf Prozent wäre für mich eine positive Überraschung«, sagte sie der »Rheinischen Post«. Bisher gab es nur stichprobenartige Erhebungen. Demnach war der ersatzlose Ausfall im Schuljahr 2015/16 mit nur 1,8 Prozent beziffert worden. »Diese 1,8 Prozent wurden von mir und vielen anderen immer angezweifelt«, sagte Gebauer. Öffentliche Schulen in NRW müssen ab August ihren Unterrichtsausfall digital erfassen. »Ab dem zweiten Halbjahr werden wir die Ergebnisse veröffentlichen, zugänglich für jedermann - alle drei Monate digital, jedes Halbjahr mit einem schriftlichen Bericht vonseiten des Schulministeriums.« dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Streiks und Protestaktionen in Dutzenden Städten gegen Tarifflucht der Einzelhandelskette

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!