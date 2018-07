Düsseldorf. Als einer der Betreiber einer großen Cannabisplantage mit 2700 Pflanzen in Düsseldorf ist ein 40-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den ehemaligen Discobetreiber wegen Drogenhandels schuldig. Er habe vermutlich nicht allein gehandelt, sagte die Vorsitzende Richterin. Der Staatsanwalt hatte elf Jahre für den einschlägig Vorbestraften gefordert. Der Angeklagte war wegen Drogendelikten vorbestraft. In der früheren Halle des Düsseldorfer Schlachthofs waren bei einer Razzia im Frühjahr 2016 eine Cannabisplantage entdeckt und 90 Kilo Marihuana im Verkaufswert von knapp einer halben Million Euro sichergestellt worden. dpa/nd

