Quetta. Bei einem Bombenanschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung im Südwesten Pakistans sind am Freitag mindestens 20 Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen wurden beim Anschlag in Mastung verletzt, wie Agha Umar Bungalzai, Innenminister der Provinz Baluchistan, mitteilte. Der Angriff richtete sich gegen eine Wahlkampfkundgebung der Awami-National-Partei. Die Taliban hatten sich dazu bekannt. In Pakistan finden am 25. Juli Parlamentswahlen statt. AFP/nd