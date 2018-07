In der Untergrund-Ska-Szene Berlins sind Skamarley längst keine Unbekannten mehr. Mit dem Release ihres neuen Albums WBDL (bedeutet: Wir bringen die Liebe) wollen sie nun aber auch die Herzen der restlichen Bewohner der Stadt erobern. Jeder Song behandelt das Thema Beziehungen, egal ob zu Bern, dem Busfahrer oder zur großen Liebe.

Laut eigenen Angaben haben sie sich mit Erlaubnis ihres örtlichen FDJ-Sekretärs und mithilfe des Basement-Studios Weißensee enorm lange im Keller eingeschlossen, um an mitsingbaren Texten und fröhlichen Gitarrenriffs zu arbeiten.

Was in diesem sinnlichen Prozess herausgekommen und auf die neue Weltmusik-Platte der sechsgutbürgerlichen Jungs aus dem Herzen Ostberlins gepresst worden ist, die in der ideelen Nachfolge des Oktoberklubs stehen, lässt sich heute Abend bei der Record-Release Party im Neu-Hohenschönhausener Club WB13 erfahren. Unterstützung bekommen Skamarley von der freundlichen Schlagertruppe »ROi!mundStrOi!fahrzOi!ge«, gemeinsam haben sie eine bunte Revue für Jung und Alt vorbereitet. Eintritt gegen Spende für den Erhalt des WB13. nd

14. Juli, 20 Uhr, im WB13, Am Berl 13, Hohenschönhausen