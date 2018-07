Was soll das sein

Potsdam. Unter den Hochschulen Brandenburgs herrscht laut einer bundesweiten Erhebung des Stifterverbands bezogen auf die Zahl der Studenten das beste Gründungsklima. Laut einer Umfrage von 2016 lag die Mark mit 18,5 Gründerstipendien je 10 000 Studenten auf dem ersten Platz, heißt es in der Antwort des Wissenschaftsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion. Unter den kleinen Hochschulen stehen die Filmuniversität Babelsberg auf Rang 4 und die Technische Hochschule Brandenburg auf Rang 9. An der Spitze der großen Einrichtungen stehen die Hochschule und die TU München, gefolgt vom Institut für Technologie Karlsruhe und der Universität Potsdam. dpa/nd