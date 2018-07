Peking. Die drei großen chinesischen Autobauer Changan, Dongfeng und FAW haben gemeinsam eine Plattform für einen Fahrdienstvermittler in China gegründet. Das T3 Mobile Travel Services genannte Gemeinschaftsunternehmen soll den chinesischen Mitfahrdienst Didi herausfordern. Damit werde die im Dezember 2017 beschlossene Kooperation der Hersteller fortgesetzt, berichtete Changan am Sonntag auf seiner Webseite. Die neue Plattform soll Partner aus anderen Branchen anziehen. In Zukunft wollten Changan, Dongfeng und FAW auch im autonomen Fahren kooperieren, heißt es. dpa/nd