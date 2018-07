Klares Statement gegen die Regierungspartei in Bayern Foto: imago/Sachelle Babbar

Der Feldzug von Bundesinnenminister Horst Seehofer gegen Geflüchtete und seine massiven Attacken auf Bundeskanzlerin Angela Merkel stoßen mittlerweile auch bis in die CSU hinein auf Abscheu und Kritik. So ist nun Harald Leitherer, ehemaliger Landrat von Schweinfurt, nach 49 Jahren aus der Partei ausgetreten. Ex-Familienministerin Renate Schmidt (SPD) sprach Seehofer in einem Offenen Brief die Ehre ab. Am Sonntag, den 22. Juli, wird es in München eine bayernweite Großdemonstration gegen die bayerische Flüchtlingspolitik, das neue Polizeiaufgabengesetz und soziale Missstände geben. Dazu werden sich vier Demonstrationszüge quer durch die Stadt bewegen und schließlich am Königsplatz enden. Die Veranstalter gehen von Zehntausenden Teilnehmern aus.

»Wenn ich den Seehofer sehe, brauche ich einen Kübel, dann könnte ich sofort kotzen«, meinte ein Teilnehmer der Kundgebung zum NSU-Urteil am vergangenen Dienstag. Immer mehr Menschen in Bayer...