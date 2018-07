»Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen!« Das war einer der Schlachtrufe der 68er-Studentenbewegung. Bis heute lauten die medial meist erwähnten Namen dieser Zeit Rudi Dutschke, Fritz Teufel und Rainer Langhans. Aber es gab auch die Weiberräte, und es flogen Tomaten gegen die Genossen, von denen viele ähnliche Patriarchen waren wie ihre Väter, die kaum Lust verspürten, sich mit den Forderungen der Frauen auseinanderzusetzen.

In diesem Jahr geht es beim 4. Frauensommer in der »Bar jeder Vernunft« um die Frage, welche Rolle die Frauen rund um »68« spielten und welche Folgen sich daraus ergaben. Wie sähe unsere Gesellschaft heute aus, wenn es den Aufstand gegen die verkrusteten Strukturen nicht gegeben hätte? War »68« zugleich ein Generationen- und ein Geschlechterkonflikt? Ist die MeToo-Debatte ohne »68« denkbar? Den Auftakt machen am Montag Astrid North, Vanessa Maurischat, Katharina Franck, Julia Pellegrini (Les Brünettes), Regina Lemnitz, Stefan Kuschner und Idil N. Baydar (Foto). nd Foto: imago/Lumma Foto

»Mythos 68«, 16. Juli bis 26. August in der Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf