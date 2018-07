Erfurt. In Thüringen geben dank der stabilen Konjunktur weniger Selbstständige und Gewerbetreibende ihr Geschäft auf. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen sei in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 2,8 Prozent auf 4450 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mit. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen habe mit 4022 etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Insgesamt sank die Zahl der Gewerbetreibenden damit - auf 100 Anmeldungen kamen statistisch gesehen 111 Abmeldungen. Das Gros der Neugründungen, die 80 Prozent der Gewerbeanmeldungen ausmachten, waren mit einem Anteil von 71,5 Prozent Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe, ermittelten die Statistiker. dpa/nd