Premiere hat die Landarztquote in Nordrhein-Westfalen. Ein Gesetzentwurf besagt: Außerhalb des regulären Vergabeverfahrens sollen 7,6 Prozent der Studienplätze im Fach Medizin an Bewerberinnen und Bewerber gehen, die sich verpflichten, nach ihrer Ausbildung für zehn Jahre in einer unterversorgten Region als Hausarzt zu arbeiten. NRW wird von einer CDU/FDP-Koalition regiert.

In nahezu allen Flächenländern Deutschlands stehe voraussichtlich die Einführung einer Landarztquote ins Haus, heißt es in einer Mitteilung der Ärztevertretung Hartmannbund. Er lehnt die Quote strikt ab, auch der Ausschuss Medizinstudierende im Hartmannbund habe sich dagegen stark gemacht. Bayern habe sie fest eingeplant, so die Organisation. In Rheinland-Pfalz seien erste Weichen dafür gestellt worden, so gut wie sicher sei die Quote für Sachsen-Anhalt.

In Schleswig-Holstein wolle das Regierungsbündnis aus CDU, FDP und Grüne eine entsprechende Regelung, angestrebt sei sie auch in Baden-Württemberg, Sachsen und im Saarland. Keine Signale in punkto Landarztquote gibt es laut Hartmannbund aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Thüringen. haju