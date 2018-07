Berlin. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner rechnet nicht mit steigenden Lebensmittelpreisen aufgrund witterungsbedingter Ernteausfälle. Gegenüber der »Bild«-Zeitung (Montagsausgabe) verwies die CDU-Politikerin darauf, dass die Lebensmittelpreise nur zu einem geringen Teil mit den Rohstoffpreisen zusammenhingen. Allerdings könne »das ganze Ausmaß« erst beurteilt werden, wenn die Ernte beendet sei. Für mögliche Hilfszahlungen seien »die Bundesländer zuständig«, sagte Klöckner. Der Bund habe in der Vergangenheit nur »bei Ereignissen von nationalem Ausmaß unterstützt«. Um das beurteilen zu können, müsse die Erntebilanz abgewartet werden. AFP/nd

