Düsseldorf. Im Streit um Entlastungs-Tarifverträge an den Unikliniken Düsseldorf und Essen wird vorerst an beiden Standorten weitergestreikt. Die Verhandlungen sollten am Mittwoch fortgesetzt werden. Erst mit Beginn der Verhandlungen sollten die Streiks ausgesetzt werden, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretärin Katharina Schwabedissen am Montag. Das habe eine gemeinsame Streikversammlung mit 650 Teilnehmern am Montag beschlossen.

Mit der Frühschicht am Mittwoch würden die Streikenden ihre Arbeit wieder aufnehmen. In dem Streit geht es um Entlastung für die Beschäftigten. Ver.di will Haustarife über die Mindestbesetzung der Stationen erreichen. Auf die neue Verhandlungsrunde hatten sich die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und ver.di am Donnerstagabend in Berlin verständigt. Grundlage der Gespräche sind laut Uniklinikum Essen Regelungen zur Entlastung und Verstärkung des Pflegepersonals, die im März 2018 mit vier Universitätsklinika in Baden-Württemberg getroffen wurden. dpa/nd